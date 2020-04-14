Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 14 апреля 2020 20:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медики института Шалимова получат доступ к анонимному тестированию на антитела к COVID-19
Медики института Шалимова получат доступ к анонимному тестированию на антитела к COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11070
Версия для печати

Разумков объяснил, почему передумали проводить внеочередное заседание в дворике Рады

Разумков объяснил, почему передумали проводить внеочередное заседание в дворике Рады

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Внеочередное заседание парламента проведут в зале Верховной Рады. Вариант со внутренним двориком отпал из-за длительности подсчета голосов без системы “Рада”. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“Если мы говорим про дворик, было два варианта. Первый — это заседание в зале, второе — в дворике. В регламенте даже адрес тот же — Грушевского, 5. Проблема в том, что заседание в дворике — это более длительный процесс, так как регламент ВР предусматривает два вирианта голосования. Первый, система „Рада“ — кнопками, если ж мы будем проводить это в дворике — единственным вариантом голосования будет — руками. После каждого нужно будет счетной комиссии считать: кто „за“, кто „против“, кто „воздержался“. Это затягивает процесс”, — объяснил Разумков.

Поэтому была достигнута договоренность заседать в зале, и по маскимуму сократь время на выступления.

Отметим, что Разумков по-прежнему считает, что заседание состоится в четверг или среду.

Напомним, что Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в среду, 15 апреля.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, заседание, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.