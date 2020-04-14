В НАТО считают, что о Программе расширенных возможностей для Украины говорить рано

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В НАТО пока не готовы принять решение о присоединении Украины к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership). Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

"Конечно, мы сейчас смотрим, как мы можем еще больше укрепить партнерские отношения с Украиной. Вопрос о расширении возможностей партнерства является одним из элементов в этой дискуссии. Мне еще рано делать выводы, но все, что мы делаем вместе, укрепляет партнерство между НАТО и Украиной", - заявил Генсек.

Как сообщал УНН, в феврале тогда еще действующий министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина достигла успеха в переходе на стандарты НАТО и готова присоединиться к Программе партнерства расширенных возможностей.