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Внеочередное заседание ВР состоится в четверг - Арахамия

Внеочередное заседание ВР состоится в четверг - Арахамия

Давид Арахамия

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, его инициирует Президент. Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“Мы приняли решение послезавтра, в четверг, сделать ещё одну внеочередную сессию и основным вопросом поставить изменения в закон о регламенте, чтоб бороться с так называемым „правкотерроризмом“, который в последнее время охватил Верховную Раду”, — сообщил Арахамия.

Он также отметил, что Президент будет инициировать проведение внеочередного заседания.

“Завтра подтвердим уже финально, на 90% мы сформировались. Если все окей, то Президент отправляет письмо на главу ВР, и, собственно, уже через сутки можно проводить сессию”, — рассказал нардеп.

Кроме того, он отметил, что на телеканале “Рада” утром проводятся трансляции уроков для школьников, поэтому “нельзя собрать Верховную Раду ранее, чем 13:00”.

Как ранее сообщал УНН, внеочередное заседание парламента проведут в зале Верховной Рады. Вариант со внутренним двориком отпал из-за длительности подсчета голосов без системы “Рада”.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, заседание
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