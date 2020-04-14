Украина получит транш МВФ через три недели после принятия "банковского" закона - Арахамия

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Международный валютный фонд (МВФ) в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект №2571-д "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“Я уверен на 200%, после того, как мы проголосуем банковский закон, в течение трех недель мы получим транш. Это заголовок, который обусловлен нашей переговорной политики с кредитором и это понятная позиция”, — считает Арахамия.

Он добавил, что транш от МВФ Украине необходимо получить до конца мая, поскольку на этот период приходится самый большой платеж по внешним долгам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заседание комитета по рассмотрению законопроекта о банках состоится после Пасхи — нардеп

“Мы не можем проголосовать на следующей неделе, так как комитету необходимо время на таблицу (с 16 тысячами поправок к законопроекту ко второму чтению — ред.), потом эту таблицу необходимо раздать всем народным депутатам, согласно регламенту, на это необходимо 10 дней, после этого это будет вынесен в зал и даже если мы применим какую-то хитрую, ускоренную процедуру — это (принятие законопроекта во втором чтении и в целом — ред.) не будет раньше 5 мая, где-то. У нас в конце мая крупнейший платеж, то есть нам необходимо к этому транш получить — где-то так это и выглядит по времени”, — рассказал нардеп.

По его мнению, если же принятие законопроекта во втором чтении затянется, то “мы будем иметь большие проблемы, как страна”.

Ранее Арахамия сообщил, что, согласно регламенту, рассматривать поправки к законопроекту № 2571-д “О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” Рада будет где-то полгода-год, "если будем работать три-четыре раза в неделю".