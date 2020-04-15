Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США временно прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По его словам, он дал соответствующее распоряжение своей администрации провести расследование. Глава государства отметил, что это решение было принято на фоне того, что ВОЗ "не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность".

По мнению Трампа, действия организации способствовали "дезинформации" Китая о коронавирусной инфекцией COVID-19, что, скорее всего, привело к более масштабной вспышке, чем могло бы быть в ином случае.

Как отметил Трамп, американские налогоплательщики ежегодно вносили в бюджет ВОЗ от 400 до 500 млн долларов, в то время как Китай платил 40 млн долларов.

"США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ испытала всю ответственность", - подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 - летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.