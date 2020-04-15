Украина закупит еще более 800 аппаратов ИВЛ и хочет в дальнейшем развивать собственное производство - Минздрав

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина договорилась с Европейским инвестиционным банком по использованию кредитных средств на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. В то же время, министерство здравоохранения ищет пути для разработки и закупки аппаратов собственного производства. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На сегодня мы полностью обеспечены аппаратами ИВЛ - относительно сегодняшнего состояния, если смотреть на количество людей, находящихся на ИВЛ и на сегодняшние мощности. В то же время, мы считаем, что мы должны готовиться к разному развитию событий. И до тех 2 тысяч аппаратов ИВЛ, которые сейчас находятся в первой волне из 242 больниц, мы дополнительно закупаем еще аппараты. Например, достигнута договоренность с Европейским инвестиционным банком относительно использования кредитных средств. Это дополнительные кредитные средства", - сказал Степанов.

По его словам, переговоры по этим средствам вело министерство развития территорий вместе с министерством здравоохранения.

"На эти средства мы планируем закупить 838 аппаратов ИВЛ. В то же время, я считаю, что если украинское производство аппаратов ИВЛ... мы должны все делать для того, чтобы развивать собственное производство. Действительно, существует несколько производителей, которые сейчас в очень сжатые сроки планируют... и мы проводим тестирование со специалистами-анестезиологами, реаниматологами, для того, чтобы они полностью соответствовали нашим потребностям. Уверен, мы найдем определенные варианты, чтобы закупать аппараты ИВЛ именно украинского производства", - добавил министр.

Напомним, на этой неделе возможности поставки в больницы в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства обсудили на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом.