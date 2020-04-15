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ОБСЕ: согласован обмен удерживаемых лиц на Донбассе до Пасхи

ОБСЕ: согласован обмен удерживаемых лиц на Донбассе до Пасхи

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Рабочая группа Трехсторонней контактной группы по гуманитарным вопросам во вторник согласовала детали будущего взаимного освобождения и обмена лицами. Оно состоится заблаговременно до православной Пасхи. Об этом заявила специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

“Во исполнение принципиальной договоренности, достигнутой Трехсторонней контактной группой при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, Рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам сегодня согласовала детали будущего взаимного освобождения и обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом на востоке Украины.

Взаимное освобождение и обмен состоится заблаговременно до православной Пасхи”, — заявила Грау.

Напомним, после последнего заседания ТКГ в ОБСЕ заявили, что стороны достигли принципиальной договоренности о следующем этапе обмена, в то же время для достижения решений о дополнительных участках разведения сил и средств необходимо приложить дополнительные усилия.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина, ОРДЛО
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