Суд продолжил заседание по отводу судьи Вовка по делу Татьяны Чорновол

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева продолжил заседание по рассмотрению заявления об отводе следственного судьи Сергея Вовка от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения бывшему нардепу Татьяне Чорновол, передает корреспондент УНН.

Так, судья Олеся Батрин начала рассмотрение отвода следственного судьи Вовка по делу Чорновол.

Отметим, что Татьяна Чорновол на данном заседании не присутствует.

Как сообщалось в УНН, защита бывшего нардепа Татьяны Чорновол заявила об отводе судьи Печерского районного суда Киева Сергею Вовку, который должен рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения Чорновол.

Напомним, прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте для Чорновол.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило ей о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".