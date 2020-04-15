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Сроки проведения ВНО зависят от завершения карантина - МОН

Сроки проведения ВНО зависят от завершения карантина - МОН

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сроки проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году зависят от завершения введенного из-за коронавируса карантина, у Министерства образования и науки Украины есть несколько вариантов его проведения. Об этом во время брифинга представителей правительства заявила врио министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает корреспондент УНН.

"От государственной итоговой аттестации освобождены учащиеся 4 и 9 класса, внешнее независимое оценивание состоится в Украине в 2020 году. Сроки его проведения зависят от сроков окончания карантина в Украине. Министерство образования и науки Украины разработало минимум два сценария проведения внешнего независимого оценивания", - отметила она.

По словам Мандзий, если сроки карантина завершатся до начала июня, будет возможность говорить о проведении в июне пробного внешнего независимого оценивания и с 25 июня основной сессии ВНО.

"Если сроки карантина будут продлены, и будет возможность начать процедуру внешнего независимого оценивания, начиная с пробного, в августе, то в начале августа состоится пробное внешнее независимое оценивание и с 25 августа будет возможность проводить основную сессию внешнего независимого оценивания", - добавила она.

Напомним, в случае проведения ВНО в августе, вступительная кампания будет продолжаться до середины октября.

Источник: УНН
Теги: Минобразования, ВНО, карантин
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