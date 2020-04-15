Правительство ограничило грузовые перевозки в Украину

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Правительство ввело зеркальные меры в отношении стран, которые устанавливают ограничения для украинских грузовых перевозчиков. Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий, передает УНН.

“Правительство ввело зеркальные меры в отношении стран, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков. Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществления грузовых перевозок в одном направлении. Экономика украинская, так и других стран должна работать, однако, после введения ограничений в отношении украинских перевозчиков некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры”, — написал Крыклий.

Напомним, Министерство инфраструктуры несмотря на ситуацию с эпидемией коронавируса ожидает привлечения дополнительных инвестиций.