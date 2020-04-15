Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 15 апреля 2020 16:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4425
Версия для печати

Аудит системы здравоохранения Украины вызывает беспокойство - Степанов

Аудит системы здравоохранения Украины вызывает беспокойство - Степанов

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Результаты аудита системы здравоохранения Украины на сегодня вызывают беспокойство. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Так как с 1 апреля у нас все финансирование вторичного звена идет через Национальную службу здоровья Украины, а вторичное звено - это все больницы городские, районные больницы, третичное звено - это областные больницы. Они все финансируются сейчас из НСЗУ. В условиях COVID-19 это было очень важно, и мы эту работу начали с Национальной службой здоровья", - сказал Степанов.

По его словам, Минздрав коммуницирует с департаментами здравоохранения, с больницами, смотрит, какие прогнозы по зарплатам для врачей, прогнозы по остальным вопросам, которым является обеспечение оборудованием, все процессы, которые проходят в системе здравоохранения.

"Пока те сигналы и цифры, которые мы видим, вызывают беспокойство, но мы продолжаем аудит", - сказал министр.

Напомним, в Минздраве начали аудит системы здравоохранения.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, аудит, здравоохранение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.