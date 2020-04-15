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Урезание бюджета не отразится на зарплатах учителей - Минобразования

Урезание бюджета не отразится на зарплатах учителей - Минобразования

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Урезание бюджета не повлияет на заработные платы учителей и преподавателей высших учебных заведений. Об этом во время брифинга представителей правительства заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает корреспондент УНН.

"Бюджет Министерства образования был сбалансирован в 2020 году, мы понимаем критичность ситуации, связанной с коронавирусом, он содержал расходы потребления и расходы развития. Расходы потребления, в частности, образовательная субвенция, в ней ни в коем случае не произошло изменений. Поэтому выплата учителям с образовательной субвенции должна происходить в соответствии с утвержденными расходами органами местного самоуправления. Учителя должны получать среднюю заработную плату", - отметила Мандзий.

По ее словам, выплата заработной платы воспитателям дошкольного образования происходит из местных бюджетов.

"Также в бюджете не были уменьшены расходы на выплату заработных плат преподавателям высших учебных заведений. Поэтому оно никак не отразится на выплате заработных плат работникам сферы образования", - добавила она.

Напомним, Кабинет министров планирует выплатить учителям со стажем менее 10 лет единовременную выплату в 21 тыс. гривен.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Украина, Минздрав, учитель
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