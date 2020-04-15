Денисова об обмене: все освобожденные лица пройдут обсервацию

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Удерживаемые лица, освобождение которых состоится на этой неделе, пройдут обязательную обсервацию. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Этот (новый - ред.) этап взаимного освобождения затруднен тем, что он происходит в период карантина. Наши граждане, которых мы возвращаем, пройдут обязательную обсервацию в течение 14 дней", - сказала Денисова.

Она подчеркнула, что все, кто вовлечен в процесс взаимного освобождения используют все имеющиеся рычаги и инструменты для возвращения из плена на родину наших граждан, где бы они незаконно не содержались.

По словам омбудсмена, обмен планируется провести на этой неделе.

Напомним, ранее сегодня в Офисе Президента Украины подтвердили, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц готовится, сейчас идут последние согласования по списку и по логистике, а именно же освобождение будет происходить "в ближайшее время", ведь дата постоянно уточняется.