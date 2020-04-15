Денисова об обмене: все освобожденные лица пройдут обсервацию
Людмила Денисова
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Удерживаемые лица, освобождение которых состоится на этой неделе, пройдут обязательную обсервацию. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в видеообращении, передает корреспондент УНН.
"Этот (новый - ред.) этап взаимного освобождения затруднен тем, что он происходит в период карантина. Наши граждане, которых мы возвращаем, пройдут обязательную обсервацию в течение 14 дней", - сказала Денисова.
Она подчеркнула, что все, кто вовлечен в процесс взаимного освобождения используют все имеющиеся рычаги и инструменты для возвращения из плена на родину наших граждан, где бы они незаконно не содержались.
По словам омбудсмена, обмен планируется провести на этой неделе.
Напомним, ранее сегодня в Офисе Президента Украины подтвердили, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц готовится, сейчас идут последние согласования по списку и по логистике, а именно же освобождение будет происходить "в ближайшее время", ведь дата постоянно уточняется.
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