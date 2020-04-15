Правительство выделит средства на выплату повышенных окладов медикам, которые борются с коронавирусом

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины принял решение выделить регионам субвенцию из государственного бюджета, которая пойдет на доплату медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Нам важно, чтобы все без исключения медицинские работники, которые в течение марта были задействованы в мероприятиях по предотвращению коронавируса, получили три должностных оклада. Мы уже собрали предварительную информацию из регионов: какое количество медицинских работников, в какой сумме они нуждаются. Все эти расходы покрываются субвенцией. Думаю, что в ближайшее время этот механизм будет разблокирован и наши медицинские работники получат доплату", - отметил Степанов.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ, согласно которому уже за март медработники, занятые лечением пациентов с COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.