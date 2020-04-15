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Украина требует от РФ освободить незаконно задержанных "украинских разведчиков"

Украина требует от РФ освободить незаконно задержанных "украинских разведчиков"

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Оккупационные власти незаконно преследовали граждан на временно оккупированной территории Крыма и задержали двух "украинских разведчиков". Украинская сторона призывает РФ освободить всех незаконно удерживаемых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"ФСБ России сообщила о задержании в Крыму "агентурной группы" Главного управления разведки МО Украины. Как утверждает ФСБ, в состав группы входила женщина-военнослужащий ВС РФ, которая якобы передавала сведения, содержащие государственную тайну, украинской стороне в 2017-2018 годах. А также гражданин Украины, который якобы работал на украинскую военную разведку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанных следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. "Гражданин Украины взят под стражу и сразу после ареста был этапирован в Московское СИЗО Лефортово. Женщине, с учетом наличия у нее несовершеннолетних детей, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По утверждению ФСБ, информация о деятельности задержанных была получена в рамках расследования дела Дениса Кашука, осужденного 6 апреля на три года и восемь месяцев за контрабанду и хранение взрывчатых веществ, которые он якобы сделал по заказу украинской разведки.

"Российская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества. РФ должна прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, в частности незаконное преследование граждан, и безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в этот четверг или пятницу состоится очередной этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, разведка
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