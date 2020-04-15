Россия решила перенести парад Победы из-за коронавируса - СМИ

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Россия решила перенести парад Победы на более поздний срок из-за пандемии COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Коммерсантъ".

"В условиях пандемии вируса COVID-19 в Кремле решили перенести парад Победы на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Как пишет Коммерсантъ со ссылкой на российские СМИ, официально о переносе будет объявлено до конца недели.

"Скорее всего, решение озвучит лично президент Владимир Путин ...", - отмечается в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят просьбу ветеранов перенести парад Победы в Москве на более позднюю дату из-за коронавируса.

Как сообщалось, 15 апреля российские ветеранские организации написали обращение к Владимиру Путину, где попросили из-за коронавируса перенести парад Победы. В письме, в частности, отмечалось, что главе государства надо принять "сложное, но справедливое решение", чтобы парад стал не угрозой, а "поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников".

Добавим, в России за последние сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 65 регионах.