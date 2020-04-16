Европарламент планирует призвать к "общему экономическому пространству" с постсоветскими странами - СМИ

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Европарламент призывает создать "общее экономическое пространство" между Евросоюзом и шестью постсоветскими странами, участниками программы "Восточное партнерство", включая Украину. В ЕС рассматривают это как часть процесса "постепенной интеграции" этих стран с Евросоюзом, говорится в проекте отчета, на который ссылается издание Радио Свобода, передает УНН.

“Проект также содержит осуждение „незаконных“ действий России в странах „Восточного партнерства“ — Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, включая с тем, что названо дестабилизацией, вторжением и аннексией”, — пишет издание.

Отмечается, что этот документ должен обсудить комитет по вопросам иностранных дел Европарламента в ближайшие недели. На рассмотрение Европарламента проект может поступить уже в мае.

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По данным издания, документ прямо не упоминает о России в контексте евроатлантических стремлений союзников блока, но Европейский парламент планирует “подтвердить суверенное право восточных стран-партнеров свободно выбирать свой индивидуальный уровень сотрудничества или интеграции в ЕС”.

Как отмечает Радио Свобода, страны, упомянутые в документе, находятся на разных стадиях сотрудничества с ЕС. Грузия, Украина и Молдова имеют с союзом безвизовый режим, а части их международно признанных территорий прямо или косвенно контролирует Москва. Зато Беларусь пытается балансировать между Россией и Евросоюзом.

Напомним, в ЕС призвали сортировать мусор зараженных коронавирусом.