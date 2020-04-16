Зеленский подписал ранее ветированный им закон о едином счете для уплаты налогов и сборов

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал ранее ветированный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" №1049. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Так, принятые изменения обеспечивают создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации горючего и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через Электронный кабинет налогоплательщика. Согласно подписанному закону, такой счет будет открыт для плательщика с его согласия (желания) на центральном уровне Государственной казначейской службы.

Таким образом, закон поможет упростить уплату налоговых платежей и способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

Сообщается, что Закон был поддержан парламентом с учетом предложений Президента Украины. В частности, была отменена норма об установлении фиксированной торговой наценки на табачные изделия, чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.

Напомним, 4 октября законодатели приняли в целом законопроекты 1049 и 1051 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Затем Президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый ранее Верховной Радой закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (законопроект № 1049).

Позже Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" № 1049 с предложениями Президента Украины.