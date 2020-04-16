Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 16 апреля 2020 10:50
Получить тестовый доступ
Суд избирает меру пресечения экс-нардепу Чорновол, которую подозревают в убийстве
Эксклюзивные новости УНН
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
14670
Версия для печати

Зеленский подписал ранее ветированный им закон о едином счете для уплаты налогов и сборов

Зеленский подписал ранее ветированный им закон о едином счете для уплаты налогов и сборов

Владимир Зеленский

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал ранее ветированный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" №1049. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Так, принятые изменения обеспечивают создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации горючего и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через Электронный кабинет налогоплательщика. Согласно подписанному закону, такой счет будет открыт для плательщика с его согласия (желания) на центральном уровне Государственной казначейской службы.

Таким образом, закон поможет упростить уплату налоговых платежей и способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

Сообщается, что Закон был поддержан парламентом с учетом предложений Президента Украины. В частности, была отменена норма об установлении фиксированной торговой наценки на табачные изделия, чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.

Напомним, 4 октября законодатели приняли в целом законопроекты 1049 и 1051 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Затем Президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый ранее Верховной Радой закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (законопроект № 1049).

Позже Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" № 1049 с предложениями Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: налоги, сборы, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.