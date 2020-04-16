Обмен удерживаемыми: Омбудсмен обнародовала фото с 9 освобожденными лицами

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В рамках нового обмена на Донбассе уже освобождены несколько граждан. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Telegram-канале, передает УНН.

"Наши освобожденны граждане", - написала она, обнародовав фотографию, на которой 9 человек вблизи транспортного средства.

Ранее Денисова сообщила, что обмен удерживаемыми в четверг, 16 апреля, утром на Донбассе начался по формуле "всех на всех" в первой локации - КПВВ "Майорск". Всего будет возвращено 19 граждан, из них с временно оккупированной территории Донецкой области будет возвращено 9 граждан.

Напомним, перед этим в Офисе Президента сообщили о начале нового обмена на Донбассе.