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Разумков открыл внеочередное заседание и сразу собрал глав фракций в своем кабинете

Разумков открыл внеочередное заседание и сразу собрал глав фракций в своем кабинете

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание. После чего, по просьбе двух фракций, председатель ВРУ Дмитрий Разумков попросил глав фракций собраться в его кабинете, передает корреспондент УНН.

Так, председатель ВРУ Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание. В зале зарегистрировались 332 народных депутата Украины. После чего представители Всеукраинского объединения "Батькивщина" и депутатской  группы "За майбутне" заменили выступление на перерыв.

"Прошу глав фракций в мой кабинет", - сказал Разумков.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности - об изменениях в Регламент ВРУ и об оборонные закупки.

Источник: УНН
Теги: ВР
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