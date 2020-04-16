"Приват" vs Суркисы: Минюст не планирует взимать миллиарды гривен из банка

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Решение Киевского апелляционного суда по делу о депозитах компаний семьи Суркисов в ПриватБанке не обязывает государственных исполнителей взимать из банка миллиарды гривен в пользу истцов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в своем Facebook, передает УНН.

В министерстве пояснили, что нынешнее решение апелляционного суда лишь подтвердило решение, которое приняли еще в 2017 году. Последнее не предусматривало изъятие средств из ПриватБанка, а лишь обязывало банк погасить долг компаниям семьи Суркисов.

"О дальнейших действиях Министерства юстиции. Минюст, как орган, который выполняет судебные решения, никаких миллиардов из ПриватБанка сейчас взимать не будет, ведь не было и нет судебного решения о взыскании этих денег из банка", - сообщают в министерстве.

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В Минюсте также добавили, что в случае, если оффшорные компании Суркисов обратятся в суд с требованием взыскать деньги из ПриватБанка, а суд примет соответствующее решение в их пользу, то государственные исполнители получат право взыскать с национализированного банка долг по депозитным договорам.

Напомним, судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый 25 февраля 2020 года, решая вопрос о разъяснении постановления (от 2017 года) об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (оффшоры Суркисов), фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства в объеме 259 млн долларов (Около 7 млрд грн).

Судья рассматривал вопрос по заявлению государственного исполнителя Минюста. Далее госисполнитель подал апелляцию на это решение в КАС. Сделано это было практически тайно, потому как ПриватБанк ни был вовлечен в процесс и буквально требовал допустить его юристов к заседаниям.

На этом фоне между ПриватБанком и министром юстиции Денисом Малюськой вспыхнул публичный конфликт.

Финучреждение объясняло, что в состоянии самостоятельно требовать разъяснения постановления Пидпалого от 2017 года и аргументировать свою позицию в судах, а вот "самоуправство" Минюста грозит проигрышем.

Малюська, в свою очередь, заявил, что не будет "слушать советов и указаний юристов ПриватБанка", ведь его ведомство "все решения принимает самостоятельно" и действует в интересах государства.