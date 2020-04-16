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В ЮНИСЕФ обеспокоены возвращением детей из интернатов в семьи из-за карантина

В ЮНИСЕФ обеспокоены возвращением детей из интернатов в семьи из-за карантина

КИЕВ. 16 апреля. УНН. ЮНИСЕФ и партнеры обеспокоены тем, что из-за введения карантина в Украине 42 тыс. детей из интернатов вернулись к своим семьям, в которых не проверили условия для жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ.

"ЮНИСЕФ и партнеры глубоко обеспокоены, что в результате введенных правительством мер 42 000 детей, в том числе дети с инвалидностью, которые воспитывались в интернатных учреждениях и других учреждениях, были отправлены обратно в свои семьи. Возвращение состоялось без предварительной проверки условий в семьях этих детей. Значительная часть этих семей находятся в группе риска и в сложных финансовых обстоятельствах. Малообеспеченные семьи больше всего страдают от внедренных мероприятий - закрытия школ, ограниченного доступа к социальным услугам, нехватки средств и социальной изоляции", - указано в сообщении.

В организации отметили, что нынешние стрессовые условия увеличивают вероятность небрежности или даже жестокого отношения к детям, и добавляют риски институализации детей после карантина.

"Более того, из-за нехватки защитного оборудования социальные работники и работники служб по делам детей не могут посещать и мониторить семьи. Мы призываем правительство Украины принять комплексные меры по поддержке детей и их семей финансово, а также через социальные услуги на местном уровне", - добавили в пресс-службе.

В частности указано, что социально уязвимым семьям нужно обеспечить материальную и финансовую поддержку, а также поддержку и надзор за семьями из группы риска. Местным властям нужно выдать средства защиты, а также предоставить четкие инструкции и поддержку для защиты социальных работников и служб по защите детей, чтобы они имели возможность посещать семьи, в которые вернули детей. Кроме того, использование интернатов советуют свести к минимуму.

"Наконец, критически важно использовать текущий кризис и его последствия для пересмотра государственного подхода к институционализации детей. В частности можно перенаправить финансовые ресурсы, которые используются для предоставления институциональной помощи, на предупреждение разделения семей, на воссоединение семьи и предоставление соответствующих альтернативных форм воспитания", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине в этом году на жилье под детдома семейного типа выделено 795 млн грн.

Источник: УНН
Теги: интернат, ЮНИСЕФ, дети, карантин
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