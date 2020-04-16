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Рада приняла в целом законопроект о местном самоуправлении

Рада приняла в целом законопроект о местном самоуправлении

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом закнопроект №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине". Соответствующее решение поддержали 264 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает следующие изменения:

- ввести понятие административного центра территориальной общины и территории территориальной общины,

- до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины уполномочить Кабинет Министров Украины определять административные центры и территории территориальных общин, а также подавать в ВРУ проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов.

Напомним, Верховная Рада Украины в январе приняла за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины №2653 "О местном самоуправлении в Украине".

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, законопроект
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