В ЦИК рассказали о трудностях организации местных выборов

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Основной проблемой в организации местных выборов, которые должны состояться 25 октября, является финансирование. Ведь средства на некоторые направления в бюджете не предусмотрены, хотя они и указанные в Избирательном кодексе, что, в первую очередь, повлияет на состав членов избирательных комиссий. Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, передает корреспондент УНН.

“Изменения в Избирательный кодекс предусматривают увеличение расходов на местные выборы в целом. Там по нашему расчетам ориентировочно 97 млн не хватало, потому что новая избирательная система, с принятием Избирательного кодекса, предусматривает иное финансирование. Когда делался бюджетный запрос и средства закладывались в размере где-то 2 млрд 100 млн — это было по старому закону, и соответственно сумма была другая.

Эти средства нам не дадут, ни нам, ни на местные выборы, потому что финансирование сократили. И теперь стоит вопрос так: закон предусматривает конкретные направления, которые должны быть профинансированы. Средства в бюджете на эти направления не предусмотрены”, — рассказал Диденко.

Он отметил, что законодатель должен определиться, менять Избирательный кодекс, и предположить, что определенные статьи расходов изменятся, или внести изменения в закон “О государственном бюджете”, и предусмотреть финансирование всех направлений, Избирательным кодексом предусмотрены.

По его мнению, уменьшение финансирования влияет на модернизацию избирательных процессов.

“Без модернизации провести выборы возможно, но расходы развития и уровень их администрирования могут значительно улучшиться в случае их финансирования”, — отметил председатель ЦИК.

Серьезной проблемой остается и недофинансирование на оплату труда членов избирательных комиссий и привлеченных работников.

“Это большая проблема, если оценивать изменения в объеме финансирования, то можно предположить, что речь идет об уменьшении финансирования именно на оплату труда членов избирательных комиссий и привлеченных работников. Ведь на эти цели было предусмотрено порядка 1 млрд 400 млн грн. Этот вопрос, что нас беспокоит, будут ли при таких условиях сформированы участковые комиссии и выполнят ли они свою функцию”, — рассказал Диденко.

Как ранее сообщал УНН, Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой выделить проблемные вопросы, которые могут возникнуть при подготовке к местным выборам в октябре этого года.

Напомним, как сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, сейчас в Украине не планируют переносить местные выборы, которые должны состояться 25 октября. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что страна выйдет из карантина и сможет вернуться к нормальной жизни раньше.

Ранее Разумков сообщал, что бюджет местных выборов остается на уровне 1 млрд грн, а предварительно был определен на уровне 2,2 млрд грн. После карантина начнется подготовка к их проведению.