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ОБСЕ отреагировала на пасхальный обмен удерживаемыми на востоке Украины

ОБСЕ отреагировала на пасхальный обмен удерживаемыми на востоке Украины

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама и Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер поприветствовали сегодняшнее взаимное освобождение и обмен удерживаемыми лицами на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ, передаёт УНН.

“Сегодняшнее взаимное освобождение и обмен удерживаемыми лицами — важный шаг накануне православной Пасхи. Стороны проявили политическую волю и провели гуманитарную работу. Этого дня долгое время ждали как удерживаемые лица, так и их родственники и друзья”, — заявил Эди Рама.

Он также призвал к полному выполнению Минских соглашений, подчеркнув, что важно опираться на шаги, согласованные во время парижского саммита “Нормандской четверки” 9 декабря 2019 года, в частности полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня, а также на другие согласованные в Париже итоги.

“В рамках своего мандата ОБСЕ готова оказать свою поддержку посредством трехсторонней контактной группы и специальной мониторинговой миссии в Украине... Мы сделаем все возможное для содействия улучшению ситуации с безопасностью и облегчения трудностей, с которыми сталкиваются гражданские лица, проживающие в пострадавших от конфликта районах на востоке Украины”, — подытожил действующий председатель ОБСЕ.

Генеральный секретарь ОБСЕ Гремингер добавил, что сегодняшнее освобождение и обмен “осуществленные во второй раз в течение менее 4 месяцев всячески приветствуются”.

“Семьи воссоединятся и смогут отпраздновать наступающую православную Пасху вместе. Я призываю стороны взять за основу результаты этого обмена и возобновить импульс, направленный на достижение мирного урегулирования конфликта на востоке Украины путем полного и всеобъемлющего выполнения Минских договоренностей”, — добавил он.

Как сообщал УНН, 16 апреля на востоке Украины состоялся обмен удерживаемыми. В его результате удалось освободить 20 украинских граждан. При этом на оккупированные территории выехали 14 граждан.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, обмен
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