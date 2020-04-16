Регистрация | Вход |
USD: 27,22 0,0197  EUR: 29,64 0,0745 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 16 апреля 2020 18:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
26385
Версия для печати

Словакия будет способствовать получению Украиной желаемого статуса в НАТО

Словакия будет способствовать получению Украиной желаемого статуса в НАТО

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок в телефонном разговоре с министром Дмитрием Кулебой заверил, что Словакия будет способствовать получению нашим государством статуса партнера расширенных возможностей НАТО. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Иван Корчок заверил в дальнейшей поддержке Словакией территориальной целостности и суверенитета Украины, европейского и евроатлантического выбора нашего государства. По его словам, Словакия будет способствовать получению Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО", - сообщили в МИД.

Словацкий министр также заверил, что Украина будет в приоритете политики нового словацкого правительства.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины, российской агрессии, что продолжается, динамики процесса мирного урегулирования в формате Нормандской четверки и переговоров в Минске.

Глава МИД Украины пригласил словацкого коллегу посетить Украину, как только визиты станут возможными. Иван Корчок с радостью принял приглашение.

Напомним, на этой неделе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заяивив, что в альянсе пока не готовы принять решение о присоединении Украины к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership).

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Словакия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.