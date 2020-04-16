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Комитет Красного Креста отчитался об обмене на Донбассе

Комитет Красного Креста отчитался об обмене на Донбассе

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сегодня Международный Комитет Красного Креста принял участие в операции по одновременному освобождению и передачи задержанных, чтобы подтвердить согласие задержанных лиц на передачу и убедиться в проведении операции с соблюдением международных гуманитарных стандартов. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте МККК, передает УНН.

“С начала конфликта это уже четвертая операция по освобождению и передаче задержанных, в которой МККК принял участие в качестве нейтрального посредника. Сегодня освобождены 38 человек, 34 из них были переданы; некоторые находились под стражей в течение шести лет. Предварительно было подтверждено их желание быть переданы”, — говорится в сообщении.

Как отметили в Комитете, такие операции по освобождению и передаче задержанных имеют значительную гуманитарную ценность, ведь благодаря им люди возвращаются к своим родным по обе стороны линии соприкосновения.

“Во времена угрозы новой коронавирусной болезни нужно было принять соответствующие меры. Однако операция завершилась без проблем, и вскоре освобожденные задержанные отправятся домой, только пройдут все необходимые профилактические процедуры, связанные со вспышкой COVID-19. Уже в ближайшее время они смогут встретиться со своими семьями, еще важнее в условиях нынешней пандемии.

МККК продолжит следить за судьбой освобожденных задержанных, а также за судьбой лиц, которые до сих пор содержатся под стражей в связи с конфликтом”, — добавили в МККК.

Напомним, сегодня на востоке Украины состоялся обмен удерживаемыми лицами. В результате удалось освободить и вернуть 20 наших граждан.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Красный Крест, ОРДЛО
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