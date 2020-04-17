Кличко о загрязненности воздуха в Киеве: на улицы столицы выехала спецтехника

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В связи с загрязнением воздуха в Киеве на улицы столицы выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора". Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Сейчас уже выехали спецмашины "Киевавтодора" для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы", - сообщил городской голова, и призвал жителей столицы оставаться дома.

Накануне в КГГА сообщили, что в воздухе Киева зафиксировали продукты горения из Чернобыльской зоны. Специалисты попросили людей закрыть окна и не выходить на улицу.

В свою очередь, по состоянию на вечер 16 апреля портал QIAir, который отслеживает качество воздуха в мире, обозначил Киев как город с самым грязным воздухом.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают: