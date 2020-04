Помпео приветствовал возвращение американцев из Украины в США

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео поздравил процесс организованный посольством Соединенных Штатов в Киеве по возвращению американских граждан на родину. Об этом Помпео сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Следующая остановка США! Спасибо посольству США в Киеве за усердную работу, благодаря которым мы продолжаем реализовывать усилия Госдепа по возвращению американцев домой”, — написал Помпео.

Он сделал репост сообщения американского посольства в Украине, в котором говорится о возвращении граждан США в свою страну. “Помощь американцам в сложные времена — это большая ответственность и честь для нас. Поэтому сегодня команда Посольства США в Киеве организовала чартерный рейс, чтобы доставить около 200 человек домой в Соединенные Штаты из Украины”, — говорится в сообщении посольства за 15 апреля.

Ранее стало известно, что Госдеп организовывал еще один спецрейс из Украины для граждан США. Предыдущий спецрейс в США из Украины состоялся 27 марта.

Next stop USA! Thank you for all your hard work @USEmbassyKyiv as we continue @StateDept efforts to get #AmericansHome https://t.co/U56ovP34jE