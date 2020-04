В немецком Бундестаге назвали прямые переговоры Украины и ОРДЛО "подрывом работы ТКГ"

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Фракция "ХДС/ХСС" в Бундастаге Германии выступила с заявлением о том, что предпосылкой местных выборов на оккупированных территориях Донбасса является осуществление Украиной мониторинга российско-украинской границы, а попытки прямых переговоров Украины и ОРДЛО подрывают усилия Трехсторонней контактной группы. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы фракции "ХДС/ХСС" в Бундестаге Йоханн Давид Вадефул, передает УНН.

"Парламентская группа "ХДС/ХСС" приветствует обмен пленными между украинскими правительственными войсками и сепаратистами, как важный гуманитарный жест, который особенно важен во времена пандемии коронавируса. Это также небольшой шаг к реализации договоренностей нормандской встречи, которая состоялась в Париже 9 декабря прошлого года. Однако вызывает сожаление тот факт, что в деле осуществления "парижских соглашений" не было достигнуто никакого реального прогресса", - отмечается в заявлении.

Во фракции выразили надежду, что обмен заключенными окажет положительное влияние в этом отношении.

"Однако следует избегать шагов, которые только усложняют процесс. Это может привести к подрыву работы Трехсторонней контактной группы, в составе Украины, России и ОБСЕ, путем установления прямых переговоров между сепаратистами и Украины. Такой ошибочный шаг был намечен в середине марта", - подчеркнул Вадефул.

Также, по словам Вадефула, это включает в себя ключевой вопрос о том, как запланированные местные выборы на Донбассе могут быть проведены безопасно, справедливо и свободно, путем реализации "формулы Штайнмайера".

"Необходимым условием для этого должно быть то, что граница с Россией контролируется Украиной. Потому что как можно провести свободные и честные выборы, если военная техника и солдаты могут беспрепятственно въезжать в Восточную Украину в любое время для России? Теперь вопрос должен решаться живо. Прежде всего, от России зависит, наконец, чтобы показать своим конструктивным действиями, что она действительно хочет выполнить "минские соглашения" вообще", - сказано в заявлении.

Напомним, по итогам заседания ТКГ 11 марта, Офис Президента сообщил о достижении договоренностей о создании Консультативного совета.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Украина в Минске подписала договоренности о создании специального "Консультативного совета", в которой ОРДЛО фиксируется в качестве субъекта. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы по итогам заседания 11 марта.

В Офисе Президента в ответ заявили, что сторонами конфликта в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе остаются Украина и Россия.

