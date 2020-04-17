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В Украине показатель смертности от COVID-19 ниже среднемирового, но пик еще впереди - Степанов

В Украине показатель смертности от COVID-19 ниже среднемирового, но пик еще впереди - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Уровень смертности от COVID-19 в Украине значительно ниже, чем среднемировой. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.

"Уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Этот показатель значительно ниже, чем среднемировой", - отметили у Президента статистику Степанова.

В то же время по его словам Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными из-за Пасхальных и майских праздников.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но очень важный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время", - отметил Президент.

Напомним, всего в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных. По прошедшие сутки зафиксирован 501 новый случай заболевания - рекордный суточный прирост.

Как сообщал УНН, накануне врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская заявила, что все цифры официальной статистики, включая мировую, можно умножать на 100, потому что большое количество людей проходит мимо этой статистики.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, Президент, Максим Степанов, Владимир Зеленский, Сохраняйте спокойствие!

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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