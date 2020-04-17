Счетная палата обнаружила нарушения при использовании бюджетных средств Генпрокуратурой

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных Генеральной прокуратуре Украины на осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров прокуратуры обнаружил нарушения при использовании бюджетных средств ГПУ в 2018-2019 годах. Об этом говорится в отчете о результатах аудита, передает УНН со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

"Генпрокуратура получила в 2018-2019 годах из Государственного бюджета Украины на осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров прокуратуры 14 млрд 365 млн грн и в целом обеспечила их использование на цели и задачи, определенные паспортом соответствующей бюджетной программы. В то же время, в результате принятия руководителями разного уровня взвешенных управленческих решений и необеспечение надлежащего внутреннего контроля за использованием бюджетных средств, Генеральной прокуратурой Украины в 2018-2019 годах с нарушением действующего законодательства потрачено 2 млн 482 тыс грн, непродуктивно - 17,3 млн грн и неэкономно - 4,2 млн грн", - сообщили в Счетной палате.

Так, аудиторы отмечают, что Генпрокуратурой не обеспечено должной эффективности при управлении бюджетными средствами, следствием чего стало неполное их использования и возврат в государственный бюджет части ассигнований общего фонда в сумме более 71 млн грн.

Также отмечается, что непринятие органами прокуратуры надлежащих действий, направленных на устранение и недопущение недостатков при осуществлении мероприятий организационного и кадрового характера, привело к признанию судами увольнение с должностей работников прокуратуры неправомерным, и принятие решений о выплате им среднего заработка за время вынужденного прогула. Всего в 2018-2019 годах по решению суда указанным работникам выплачено 16,5 млн грн.

Специалисты Счетной палаты указывают также на несоблюдение органами прокуратуры принципа максимальной экономии и эффективности при закупке и использовании автомобильного транспорта, а также сумм.

Кроме того, аудит обнаружил факты нарушений закона Украины "О публичных закупках" при закупке товаров и услуг. В частности, Генпрокуратура во избежание процедуры закупки товаров и услуг, путем разделения предмета закупки на части приобрела в 2018-2019 годах мебель, компьютерную и бытовую технику, услуги, связанные с программным обеспечением, информационными системами и их поддержкой на общую сумму более 1 млн грн.

Имели место нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, что привело к искажению финансовой и бюджетной отчетности на общую сумму 978 тыс грн.

Как сообщал УНН, ранее аудит Счетной палаты установил, что Национальное агентство Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) не обеспечил надлежащий уровень управления арестованными активами.