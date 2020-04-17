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Счетная палата обнаружила нарушения при использовании бюджетных средств Генпрокуратурой

Счетная палата обнаружила нарушения при использовании бюджетных средств Генпрокуратурой

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных Генеральной прокуратуре Украины на осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров прокуратуры обнаружил нарушения при использовании бюджетных средств ГПУ в 2018-2019 годах. Об этом говорится в отчете о результатах аудита, передает УНН со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

"Генпрокуратура получила в 2018-2019 годах из Государственного бюджета Украины на осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров прокуратуры 14 млрд 365 млн грн и в целом обеспечила их использование на цели и задачи, определенные паспортом соответствующей бюджетной программы. В то же время, в результате принятия руководителями разного уровня взвешенных управленческих решений и необеспечение надлежащего внутреннего контроля за использованием бюджетных средств, Генеральной прокуратурой Украины в 2018-2019 годах с нарушением действующего законодательства потрачено 2 млн 482 тыс грн, непродуктивно - 17,3 млн грн и неэкономно - 4,2 млн грн", - сообщили в Счетной палате.

Так, аудиторы отмечают, что Генпрокуратурой не обеспечено должной эффективности при управлении бюджетными средствами, следствием чего стало неполное их использования и возврат в государственный бюджет части ассигнований общего фонда в сумме более 71 млн грн.

Также отмечается, что непринятие органами прокуратуры надлежащих действий, направленных на устранение и недопущение недостатков при осуществлении мероприятий организационного и кадрового характера, привело к признанию судами увольнение с должностей работников прокуратуры неправомерным, и принятие решений о выплате им среднего заработка за время вынужденного прогула. Всего в 2018-2019 годах по решению суда указанным работникам выплачено 16,5 млн грн.

Специалисты Счетной палаты указывают также на несоблюдение органами прокуратуры принципа максимальной экономии и эффективности при закупке и использовании автомобильного транспорта, а также сумм.

Кроме того, аудит обнаружил факты нарушений закона Украины "О публичных закупках" при закупке товаров и услуг. В частности, Генпрокуратура во избежание процедуры закупки товаров и услуг, путем разделения предмета закупки на части приобрела в 2018-2019 годах мебель, компьютерную и бытовую технику, услуги, связанные с программным обеспечением, информационными системами и их поддержкой на общую сумму более 1 млн грн.

Имели место нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, что привело к искажению финансовой и бюджетной отчетности на общую сумму 978 тыс грн.

Как сообщал УНН, ранее аудит Счетной палаты установил, что Национальное агентство Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) не обеспечил надлежащий уровень управления арестованными активами.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина, аудит, деньги, Счетная палата
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