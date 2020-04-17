Культурные столицы Украины: стали известны нынешние победители

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Победителями программы "Культурные столицы Украины" объявлены города Мариуполь и Славутич, которые получат гранты. Реализацию проектов победителей перенесено на 2021 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского культурного фонда.

"После прохождения всех этапов конкурсного отбора 2020 победителями программы "Культурные столицы Украины" объявлены города Мариуполь ("Большая культурная столица", сумма гранта составляет 23 млн 136 тыс. грн) и Славутич ("Малая культурная столица", сумма гранта - 10 млн 990 тыс. грн)", - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 дирекцией и наблюдательным советом Украинского культурного фонда было принято решение о переносе реализации проектов победителей на 2021 год.

Добавим, что целью программы "Культурные столицы Украины" является содействие продвижению и развитию культуры в рамках реформы децентрализации с учетом способности территориальной общины, потребностей и интересов ее членов.

Напомним, что на проекты Министерства культуры и информационной политики Украины в обновленном бюджете предусмотрено 8,16 млрд грн. В частности, средства выделят на проекты Украинского культурного фонда, Госкино, Института национальной памяти, Украинского института книги и реставрационные мероприятия.



