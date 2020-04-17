Президент назвал следующий шаг обменного процесса

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Следующий шаг обменного процесса - это возвращение пленных с территории РФ и освобождение крымчан. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

"Следующий шаг - мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории Российской Федерации, но ситуация осложняется из-за коронавируса и еще война в Донбассе", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что встречи в минском формате проходят еженедельно в видеоформате.

"Если нам предложат обмен один на одного - мы тоже будем радоваться", - добавил он.

Однако, Зеленский отметил, что вернуть людей к жизни возможно только при условии возвращения контроля над оккупированными территориями.

"Победа - это возвращение всех украинских территорий", - сказал Президент, добавив, что обмены - это также небольшие шаги к победе.

Как сообщал УНН, 16 апреля на востоке Украины состоялся обмен удерживаемыми. В его результате удалось освободить 20 украинских граждан. При этом на оккупированные территории выехали 14 граждан.