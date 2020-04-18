На учреждения здравоохранения согласно изменениям в Бюджет-2020 пойдет почти 16 млрд грн - Минздрав

КИЕВ. 18 апреля. УНН. После принятия изменений в Государственный бюджет на 2020 год учреждения здравоохранения получают 15,8 млрд гривен за борьбу с COVID-19, большая часть этих средств пойдет на заработные платы для врачей. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Согласно изменениям в Государственный бюджет, проголосованными Верховной Радой, сформирован Фонд по борьбе с коронавирусной болезнью. Из этих средств предполагается, что 15,8 млрд гривен пойдут учреждениям здравоохранения. Львиная доля этих денег пойдет на повышение заработной платы медицинским работникам, непосредственно работающим с больными коронавирусной инфекцией, и обеспечение лекарственными средствами для эффективного процесса лечения наших пациентов", - сообщил он.

По его словам, весь этот механизм будет происходить через соответствующее заключение договоров с больницами через Национальную службу здоровья Украины.

Напомним, комиссии по проверке больниц в регионах Украины показали, что несмотря на хорошую статистику от местных властей, у медиков есть немало проблем, в частности, с обеспечением лекарственными средствами, питанием и транспортом.