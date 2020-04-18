Степанов анонсировал совещание по сокращению медиков

КИЕВ. 18 апреля. УНН. На следующей неделе, 21 апреля, состоится селекторное совещание с директорами департаментов здравоохранения ОГА, на которой будет обсуждаться ситуация с увольнением и сокращением медиков в связи со вторым этапом медицинской реформы. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"1 апреля начался второй этап медицинской реформы... Мы анализируем, как цифры Национальной службы здоровья Украины, так и данные (об увольнении и сокращении медиков - ред.), которые мы получаем от департаментов здравоохранения уже конкретно из областей. Также есть обращения медицинских работников, что их сокращают или будут сокращать. Эти цифры, которые я получаю, они очень тревожные. На следующей неделе, 21 апреля, я буду проводить селекторное совещание с директорами департаментов здравоохранения, где вся картина по стране нам будет известна, и мы будем принимать соответствующее решение", - отметил он.

Напомним, Министерство здравоохранения на прошлой неделе начало аудит системы здравоохранения Украины. Глава министерства Максим Степанов заявил, что первые цифры из регионов - тревожные.

Как ранее сообщалось в УНН, председатель ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что медицинская реформа не предусмотрела многих вызовов.