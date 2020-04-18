Регистрация | Вход |
USD: 27,22 0,0197  EUR: 29,64 0,0745 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
суббота, 18 апреля 2020 19:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
25560
Версия для печати

Украинский самолет "Мрия" доставит медицинское оборудование с Азии в США

Украинский самолет "Мрия" доставит медицинское оборудование с Азии в США

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В следующем месяце украинский самолет "Мрия" доставит медицинское оборудование и предметы индивидуальной защиты из Азии в США из Азии. Об этом сообщил заместитель директора "Антонова" Виталий Шост, передает УНН со ссылкой на BuzzFeed.

"В течение следующего месяца ... "Антонов" отправит свои гигантские самолеты Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" как минимум на 11 рейсов из азиатских стран в США", - пишет издание.

Отмечается, что первый рейс планируется с Шанхая в город Коламбус в штате Огайо.

Руководитель "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус сообщает, что кроме защитных масок, костюмов и дезинфицирующих средств, некоторые поставки могут включать аппараты искуственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" отправился в первый рейс после модернизации - в КНР по медоборудование и другие средства борьбы с COVID-19.

Источник: УНН
Теги: США, самолет, Антонов, Коронавирус, Азия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.