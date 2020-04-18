Польша продлила легальное пребывание украинцев

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Польское правительство продлило легальное пребывание украинцев, находящихся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента объявления Польшей состояния эпидемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal (Польша).

"Польское правительство приняло решение автоматически продлить легальное пребывание для украинцев, которые находятся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента объявления Польшей состояния эпидемии 14 марта", - сказано в сообщении.

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Как указано, вчера, 17 апреля, в стране вступил в силу новый закон (Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство.

Напомним, с 19 апреля Польша начнет постепенно размораживать экономику.