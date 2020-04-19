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Епифаний заявил об остановке перехода приходов в ПЦУ во время карантина

Епифаний заявил об остановке перехода приходов в ПЦУ во время карантина

Епифаний

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во время карантина переходы церковных приходов к Православной церкви Украины не происходят. Об этом заявил митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

Так, по словам Епифания, пока ПЦУ насчитывает более 7000 приходов по всей Украине, но сейчас это количество не увеличивается из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусной пандемией.

"Сейчас мы стараемся делать все, чтобы не было скопления людей. Для этого на время карантина не будет переходов, не будет собраний. Потому что для того, чтобы общество определилось, нужно провести общее собрание прихода", - пояснил предстоятель.

Вместе с тем он не взялся прогнозировать, как может измениться динамика переходов в ПЦУ после карантина, во время которого Украинская православная церковь Московского патриархата не отменяла массовых богослужений, в отличие от ПЦУ.

"Я думаю, что наши граждане, наши верные мудры, они все проанализируют, что происходит сейчас, и будут принимать соответствующие решения", - считает Епифаний.

Напомним, ранее митрополит призвал верующих присоединиться к службам на Пасху онлайн и оставаться на праздники дома.

Источник: УНН
Теги: РПЦ, Коронавирус, карантин, Епифаний

В тексте упоминаются

Епифаний Митрополит
Епифаний Митрополит
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