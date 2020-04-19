Зеленский прокомментировал соблюдение украинцами карантинных ограничений во время Пасхи

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем вопросы соблюдения карантина во время пасхальных богослужений. Об этом сообщает пресс-служба Президента, передает УНН.

Отмечается, что глава государства оперативно проинформирован о ходе праздничных мероприятий в регионах. Так, по данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и Нацполицией по недопущению большого скопления людей. Богослужения в большинстве церквей происходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверьми.

Со слов Президента, "в нескольких областях, к сожалению, были нарушения". По данным Национальной полиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тыс. граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты.

Как отметили в пресс-службе, Президент "благодарен главам ОГА и полиции за добросовестную работу, а также духовенству и верующим за гражданскую сознательность и соблюдения карантинных ограничений, что является настоящим проявлением любви к ближнему".

"В этом году на богослужение пришло 130 тысяч верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью", - сказал Зеленский.

Как сообщалось в УНН, по данным МВД, в Украине по состоянию на утро 19 апреля зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина во время богослужений, в которых приняло участие около 130 тысяч верующих.