К поджогам в Житомирской области могут быть причастны местные землевладельцы - СНБО

КИЕВ. 19 апреля. УНН. К поджогам на территории Житомирской области могут иметь отношение местные владельцы земли. Об этом сообщил у себя в Facebook Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНН.

"Несмотря на праздники, работа не останавливается. Сегодня вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным находились в рабочей командировке в Овруцком районе Житомирской области, изучали ситуацию, связанную с пожарами. На совещании рассматривался в частности вопрос ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы будут скоро", - написал Данилов.

Напомним, ранее сегодня Арсен Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог.

По словам Николая Чечеткина, пожар на территории Житомирской области охватил 4090 гектар территорий.