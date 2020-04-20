Украина первой будет председательствовать в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ онлайн - МИД

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня Украина перебирает от Турции председательство в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ. Наше государство будет первым, которое будет председательствовать в Форуме в онлайн режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом говорится в комментарии МИД относительно начала председательства Украины в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ, передает УНН.

"Украинское председательство сосредоточит внимание государств-участников на необходимости восстановления полного и добросовестного соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права, важность дальнейшей совместной работы над усовершенствованием политико-военного инструментария Организации в условиях новых вызовов и угроз и стремительного технологического развития в военной сфере", - говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что к приоритетным вопросам рассмотрения пленарных заседаний войдут современные вызовы региональной и международной безопасности, прежде всего, гибридные угрозы, милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне, и ряд других вопросов в рамках мандата Форума, в частности, легких вооружений и стрелкового оружия, выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).

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Справка: Одной из ключевых составляющих деятельности ОБСЕ является ее политико-военное измерение, которое является сферой компетенции второго директивного органа ОБСЕ - Форума безопасности сотрудничества. Форум создан в соответствии с решением, принятым 10 июля 1992 года на встрече глав государств и правительств стран - членов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки.

В течение 2014-2020 гг. основное внимание еженедельных пленарных заседаний ФБС сосредоточено, по инициативе украинской делегации, на обсуждении и осуждении грубых нарушений Россией основополагающих норм и принципов ОБСЕ, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности, оккупации и попыток аннексии Автономной Республики Крым и г. Севастополь, продолжающейся агрессии и оккупации РФ части территорий Донбасса, нарушения Минских договоренностей, милитаризации Крымского полуострова, Черного и Азовского морей, актов агрессии против украинской корабельно-катерной группы в Керченском проливе и Черном море 25 ноября 2018 года, продолжающемся блокировании и препятствовании судоходства в Азово-Черноморском регионе. Делегация Украины противодействует дезинформационной и пропагандистской кампании РФ в рамках заседаний. Особый акцент во время заседаний делается на разоблачении преступной практики поставки с территории РФ к незаконным вооруженным формированиям РФ тяжелого вооружения и военной техники, в том числе систем радиоэлектронной борьбы, легкого вооружения и стрелкового оружия и обычных боеприпасов (ЗЗБ), горюче-смазочных материалов, а также фактов проникновения на территорию Украины российских регулярных вооруженных подразделений и наемников для участия в вооруженном противостоянии с Вооруженными Силами Украины.