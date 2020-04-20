Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов в лесах - Аваков

КИЕВ. 20 апреля УНН. В Министерстве внутренних дел Украины создали специальную группу по противодействию поджогам, а Национальная гвардия Украины начала антидиверсионной операцию в лесу. Об этом у себя в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

Так, Аваков рассказал, что вчера во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне было обнаружено четыре "феномены" на площади около 100 м. Он опубликовал фото очага в лесу.

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"Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить ... Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создана специальная группа МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу ...", - написал Аваков.

Напомним, Аваков рассказал о ситуации с пожарами в Житомирской области и в Чернобыльской зоне.