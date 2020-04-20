Зеленского просят восстановить автобусное и железнодорожного сообщения между городами Украины

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят восстановить автобусное и железнодорожное сообщение между городами Украины с соблюдением всех санитарных норм. Соответствующая петиция №22/093274-эп появилась на сайте главы государства, передает УНН.

"Немедленное восстановление автобусного и железнодорожного сообщения между областными центрами Украины, на второй же день, смягчение карантина с возможностью находиться в поезде 2/3 пассажиров от полного заполнения вагона с соблюдением масочного режима всеми пассажирами без исключения", - говорится в тексте петиции.

Также автор петиции отмечает, что нужно запретить пускать в вагон без маски, проводить температурный скрининг пассажиров и убирать вагон через несколько часов.

Петиция набрала 243 голосов из 25000 необходимых. Сбор подписей продлится еще 89 дней.

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского просят восстановить работу метро в Украине, ведь это приведет к негативным экономическим последствиям.