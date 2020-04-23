В Минздраве приняли документ об организации иммунизации в условиях пандемии COVID-19

КИЕВ. 23 апреля. УНН. У среду было подписано постановление главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко об организации мероприятий по иммунизации в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сказал в.и.о. директора Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин на online-мероприятии "Вакцинация для всех: новые вызовы и возможности", передает УНН.

"Для недели иммунизации вопрос по иммунизации является очень актуальным, особенно учитывая ситуацию, которая сейчас происходит. Важно не приостанавливать вакцинацию от управляемых инфекций, потому что это действительно является вопросом безопасности здоровья нации и мы также понимаем, что меры по вакцинации должны сокращать нагрузку на систему здравоохранения, которая и так сейчас испытывает большой нагрузки из-за пневмонии COVID-19", - сказал Кузин.

По его словам, государство берет на себя обязательство продолжать иммунизацию во время пандемии и для этого уже были сделаны определенные действия.

"Вчера было подписано постановление главного государственного санитарного врача страны от 22 апреля №13 об организации мероприятий по иммунизации в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому я думаю, что это очень важный шаг для нас", - добавил глава ЦОЗ.

Напомним, Кабинет министров Украины в среду продолжил ограничительные меры в государстве до 11 апреля.