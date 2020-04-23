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Первый зам Ермака на Закарпатье представил нового главу ОГА

Первый зам Ермака на Закарпатье представил нового главу ОГА

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов представил Алексея Петрова в должности председателя Закарпатской ОГА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

"По поручению Главы государства первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил нового председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоялось в помещении ОГА во время заседания Регионального штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на Закарпатье под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Алексей Петров - человек взвешенный, профессиональный, имеет управленческий опыт. Проводит системную работу по выполнению поставленных перед ним задач. Мы ему доверяем, и он заслуживает вашей поддержки", - сказал Трофимов.

Новоназначенный глава Закарпатской области поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и заверил, что готов к выполнению задач, поставленных перед ним Главой государства и правительством Украины.

Петров отметил, что приоритетными направлениями в его работе станут борьба с распространением коронавируса в области, завершение реформы децентрализации и реализация государственных программ по социально-экономическому и культурному развитию Закарпатья, а также активное развитие инфраструктурных проектов и создание новых рабочих мест в регионе.

Также указано, что новый глава Закарпатской ОГА "намерен активно сотрудничать с правоохранительными органами в борьбе с бандитизмом, незаконным оборотом оружия, наркоторговлей, взяточничеством, злоупотреблением бюджетными средствами, контрабандой и злоупотреблениями в лесной отрасли".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который также находится на Закарпатье с рабочей поездкой, поздравил новоназначенного главу области и пожелал ему успехов.

Напомним, Президент Зеленский назначил Петрова головой Закарпатской ОГА.

Справка. Алексей Петров родился в 1976 году. Получил высшее юридическое и экономическое образование, кандидат юридических наук. Имеет воинское звание генерал-майора. Участник боевых действий в зоне проведения АТО. В 2018 году получил звание "Заслуженный юрист Украины". Работал на различных должностях в Службе безопасности Украины. В августе 2019-го назначен начальником управления СБУ в Кировоградской области, где нес службу до решения вопроса о его назначении главой Закарпатской ОГА.

Источник: УНН
Теги: ОГА, Ужгород и Закарпатье, Офис президента Украины
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