Первый зам Ермака на Закарпатье представил нового главу ОГА

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов представил Алексея Петрова в должности председателя Закарпатской ОГА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

"По поручению Главы государства первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил нового председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоялось в помещении ОГА во время заседания Регионального штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на Закарпатье под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Алексей Петров - человек взвешенный, профессиональный, имеет управленческий опыт. Проводит системную работу по выполнению поставленных перед ним задач. Мы ему доверяем, и он заслуживает вашей поддержки", - сказал Трофимов.

Новоназначенный глава Закарпатской области поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и заверил, что готов к выполнению задач, поставленных перед ним Главой государства и правительством Украины.

Петров отметил, что приоритетными направлениями в его работе станут борьба с распространением коронавируса в области, завершение реформы децентрализации и реализация государственных программ по социально-экономическому и культурному развитию Закарпатья, а также активное развитие инфраструктурных проектов и создание новых рабочих мест в регионе.

Также указано, что новый глава Закарпатской ОГА "намерен активно сотрудничать с правоохранительными органами в борьбе с бандитизмом, незаконным оборотом оружия, наркоторговлей, взяточничеством, злоупотреблением бюджетными средствами, контрабандой и злоупотреблениями в лесной отрасли".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который также находится на Закарпатье с рабочей поездкой, поздравил новоназначенного главу области и пожелал ему успехов.

Напомним, Президент Зеленский назначил Петрова головой Закарпатской ОГА.

Справка. Алексей Петров родился в 1976 году. Получил высшее юридическое и экономическое образование, кандидат юридических наук. Имеет воинское звание генерал-майора. Участник боевых действий в зоне проведения АТО. В 2018 году получил звание "Заслуженный юрист Украины". Работал на различных должностях в Службе безопасности Украины. В августе 2019-го назначен начальником управления СБУ в Кировоградской области, где нес службу до решения вопроса о его назначении главой Закарпатской ОГА.