В ТКГ обговорили имплементацию "формулы Штайнмайера" и подготовку нового обмена - ОБСЕ

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и ее рабочих групп обсуждала вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и имплементацией “формулы Штайнмайера”, подготовку возможного следующего этапа обмена удерживаемыми по формуле “всех на всех”, а так же вопросы водоснабжения через линию соприкосновения на территорию оккупированного Донбасса. Об этом говорится в заявлени специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посла Хайди Грау после очередной встречи от 22 апреля, передаёт УНН.

“Встречи Трехсторонней контактной группы и ее Рабочих групп и в этот раз были проведены в формате видеоконференций. В связи с пандемией коронавирусной инфекции я настоятельно призываю стороны сделать все необходимое, чтобы меры борьбы с коронавирусом не стали дополнительной преградой для свободного и безопасного доступа СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату”, — сказала Грау.

Она также призвала предоставить возможность пересечения линии соприкосновения гражданскому населению исходя из гуманитарных соображений.

“А теперь о заседаниях ТКГ и ее Рабочих групп. Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и имплементацией „формулы Штайнмайера“, согласно Минским соглашениям. В центре внимания Рабочей группы по безопасности были дискуссии по определению дополнительных участков разведения сил и средств”, — отметила посол.

По её словам, участники заседания также обменялись информацией о ходе выполнения своих обновленных планов по разминированию.

“Гуманитарная рабочая группа обсуждала подготовку возможного следующего этапа обмена удерживаемыми, связанными с конфликтом, по формуле „всех установленных на всех установленных“. Участники заседания также пришли к общему пониманию плана действий для одновременного открытия двух дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области. Экономическая рабочая группа рассматривала актуальные вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, — сказано в заявлении.

Напомним, накануне в Офисе президента сообщили, что трехсторонняя контактная группа провела очередную встречу в режиме видеоконференции.



Во время которой инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы, а также продолжила работу по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.