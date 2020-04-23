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Зеленский рассказал, чем Украине помогут 1,2 млрд евро, которые она получит от Еврокомиссии

Зеленский рассказал, чем Украине помогут 1,2 млрд евро, которые она получит от Еврокомиссии

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Европейская комиссия решила предоставить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом. Эти средства помогут смягчить последствия пандемии. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Также сегодня хочу отметить решение Еврокомиссии предоставить Украине помощь для противодействия коронавирусу в размере 1,2 миллиарда евро. Это важные средства, которые смогут гарантировать макрофинансовую стабильность в нашей стране и смягчат негативные последствия пандемии для граждан", - подчеркнул Зеленский.

Также он надеется, что такое решение будет одобрено Европарламентом и Советом ЕС.

"Уверен, это станет очередным сигналом о крепкой дружбе и партнерстве Европы с Украиной", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия приняла решение о предоставлении финансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти соседним государствам, что позволит им ограничить экономический ущерб от пандемии коронавируса. Украина на основе предварительной оценки финансовых потребностей должна получить 1,2 млрд евро.

Источник: УНН
Теги: Украина, Еврокомиссия, Президент, Владимир Зеленский
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