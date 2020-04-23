МИД РФ вернул ноты Украины касательно оккупированного Москвой Крыма

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Россия вернула Украине две ноты по поводу оккупированного Крыма, рассказала на брифинге в Москве директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова. Брифинг транслировался на Facebook-странице ведомства, передает УНН.

“В первой Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй потребовал отчета о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе”, — заявила Захарова “содержание возвращенных украинской стороне документов”.

В январе Москва вернула Киеву другую ноту протеста: украинскую сторону возмутил визит в оккупированный Москвой Крым президента России Владимира Путина. Документ отправили обратно без рассмотрения.

Добавим, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось с заявлением к России касательно обеспечения защиты жизни населения на временно оккупированных территориях в связи с эпидемией COVID-19.