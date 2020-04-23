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МИД РФ вернул ноты Украины касательно оккупированного Москвой Крыма

МИД РФ вернул ноты Украины касательно оккупированного Москвой Крыма

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Россия вернула Украине две ноты по поводу оккупированного Крыма, рассказала на брифинге в Москве директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова. Брифинг транслировался на Facebook-странице ведомства, передает УНН.

“В первой Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй потребовал отчета о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе”, — заявила Захарова “содержание возвращенных украинской стороне документов”.

В январе Москва вернула Киеву другую ноту протеста: украинскую сторону возмутил визит в оккупированный Москвой Крым президента России Владимира Путина. Документ отправили обратно без рассмотрения.

Добавим, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось с заявлением к России касательно обеспечения защиты жизни населения на временно оккупированных территориях в связи с эпидемией COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Украина, оккупация
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