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Украина одной из первых запускает специальную образовательную платформу во время пандемии

Украина одной из первых запускает специальную образовательную платформу во время пандемии

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украина станет одной из трех первых стран, где заработает образовательная онлайн-платформа Learning Passport для детей и студентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Украина станет одной из первых трех стран мира, в которых заработает Learning Passport - глобальная образовательная онлайн-платформа, которую запускают Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Microsoft Corp. Сервис, призванный преодолеть образовательный кризис во время пандемии COVID-19, заработает уже в мае 2020 года", - говорится в сообщении.

Указано, что в разработке платформы принял участие также Кембриджский университет. Сначала ее создавали для дистанционного онлайн-образования детей беженцев и переселенцев, а ее запуск был запланирован на 2020 год. Однако функционал ресурса значительно расширили, чтобы помочь в обучении детям и молодежи на дистанционном обучении, которое было введено из-за вспышки COVID-19.

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Указано, что украинские школьники и студенты смогут воспользоваться платформой уже в мае 2020 года. На ней будут размещены онлайн книги, видео и поддержка родителей и детей с особыми образовательными потребностями.

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Указано, что для каждой страны на платформе будут материалы на родном языке. Их отобрали эксперты, чтобы обеспечить потребности учащихся и преподавателей. В частности, украинскую версию можно будет использовать для самообразования и неформального образования, а также для распространения программ развития социально-эмоциональных навыков среди подростков. Также подростки и молодежь смогут получить предпринимательские навыки.

Напомним, более 1,5 млрд школьников и студентов в мире не посещают учебные заведения из-за коронавируса.

Источник: УНН
Теги: образование, Минобразования, карантин
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